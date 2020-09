Le cas Tiémoué Bakayoko divise clairement au sein du club parisien.

Soucieux de se renforcer au milieu de terrain lors de ce mercato, le PSG a étudié plusieurs pistes. Mais ce marché des transferts est compliqué et Paris, qui doit faire avec des moyens limités ne peut pas viser les joueurs que Leonardo espérait recruter il y a encore plusieurs semaines. Le directeur sportif a donc activé la piste Tiémoué Bakayoko.

Tuchel pas emballé

Mais l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Milan AC n’est pas une priorité. Notamment pour Thomas Tuchel l’entraîneur du club. Les dirigeants qataris depuis Doha ne sont pas non plus totalement emballés par ce recrutement. Ils ont d’ailleurs demandé à Leonardo de chercher d’autres pistes. Reste que le temps presse…