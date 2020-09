Parti vers Everton, Niels Nkounkou laisse des regrets amers à l’OM au regard de ses premières performances en Angleterre.

L’OM a laissé filer plusieurs talents de sa formation ces derniers mois. Et les regrets pourraient être très, très important pour l’écurie phocéenne. A l’image de Niels Nkounkou, parti voir si l’herbe d’Everton est plus verte qu’à verte. A priori, elle l’est…

Nkounkou cartonne

En ce début de saison, Niels Nkounkou joue à Everton. Et le minot fait bien plus que cela puisqu’il est une véritable révélation de l’entame 2020-2021. Percutant, dribbleur et décisif, le Marseillais s’éclate en Angleterre et laisse déjà des regrets amers aux supporters. En attendant les débuts d’Isaac Lihadji, parti lui du côté de Lille.