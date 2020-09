Eduardo Camavinga est déjà très courtisé en vue de l’été prochain, alors que Zidane veut absolument le recruter.

Du côté de Madrid, Zinedine Zidane va devoir patienter un an de plus pour voir arriver les joueurs qu’il courtise. Le coach français a deux priorités : Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. En ce qui concerne le milieu de terrain rennais, Zidane le sait, la partie sera serrée…

Dernière saison à Rennes

L’international français est en effet courtisé par plusieurs clubs. Il va rester à Rennes cette saison, mais devrait partir en fin de saison. Et trois clubs menacent clairement le Real pour sa signature. Le club de la capitale française est évidemment sur le coup. Tout comme le Bayern Munich et la Juventus.