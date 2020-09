Le PSG n’a pas réussi à prolonger le contrat d’Eric-Maxim Choupo-Moting.

A la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, le PSG a déjà connu plusieurs échecs sur le marché des transferts. Le club de la capitale a tenté de finalement prolonger le contrat d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Mais l’international camerounais a finalement snobé Leonardo.

Choupo-Moting voulait deux ans

Le directeur sportif brésilien proposait un an de plus au sauveur du PSG contre l’Atalanta. Cela n’était pas assez intéressant pour Eric-Maxim Choupo-Moting qui voulait, lui, deux ans de contrat. A force de le faire patienter, Paris a pris des risques et Choupo-Moting a finalement tiré un trait sur une prolongation de contrat au PSG.