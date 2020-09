Le nouveau boss du secteur sportif marseillais veut clairement s’inspirer d’un autre club français.

Récemment arrivé au poste de « Head of Football » du côté de l’Olympiqe de Marseille, Pablo Longoria est peu à peu en train de prendre ses marques et de mettre ses idées en place. Le dirigeant espagnol est venu à l’OM avec un plan très précis en tête. Il a un modèle pour faire progresser le club olympien. Il s’agit du LOSC.

Le modèle c’est Lille !

Récemment, Longoria a expliqué sur le site du club : « On souhaite aussi avoir une cellule de recrutement très forte car le futur des clubs européens est basé sur un scouting très fort. C’est un projet à long terme où les datas et les statistiques auront une importance capitale comme la performance sportive. Il faut créer un équilibre entre les joueurs d’expérience qui peuvent jouer avec de la pression et des jeunes joueurs qui vont prendre de la valeur grâce à la performance sportive. » Un plan qui ressemble effectivement à celui mis en place du côté de LOSC. Celui-ci fonctionne plutôt bien pour l’instant. Souhaitons aux supporters de l’OM que Longoria ne se soit pas livré à une simple opération de communication et que ce nouveau projet ne soit pas aussi raté que le projet Dortmund de l’ancien président Labrune…