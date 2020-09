Après avoir vendu Edouard Mendy à Chelsea, Rennes se tourne vers un autre gardien de but de Ligue 1.

Si le dossier Mendy a pris du temps, Rennes a fini par la finaliser. Chelsea s’est montré convaincant et les Blues arrachent la signature du gardien de but des Bretons pour 22 millions d’euros et 6 millions de bonus. Un gros coup !

Gomis arrive

Pour succéder à Edouard Mendy, Rennes devrait mettre la main sur Alfred Gomis. Gardien de Dijon, il pourrait venir en Bretagne pour moins de 10 millions d’euros. On parle d’un deal à 8 millions d’euros pour le portier de 27 ans.