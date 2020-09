L’international sénégalais Idrissa Gueye n’a pas forcément envie de quitter Paris cet été.

Poussé vers la sortie par le PSG et son directeur sportif Leonardo cet été, Julian Draxler ne compte pas quitter le club de la capitale lors de ce mercato. Et l’international allemand n’est pas le seul dans ce cas. Idrissa Gueye, également mis sur le marché par Leonardo n’a pas non plus l’intention de partir pour partir.

Gueye veut la Premier League

Très bien à Paris, où il a signé il y a un an, l’international sénégalais ne quittera pas le PSG pour un projet moins intéressant. Ancien joueur d’Everton, Gueye ne quittera Paris que pour un retour en Premier League et veut continuer de jouer la Ligue des Champions.