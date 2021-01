Le milieu de terrain sénégalais du PSG, Idrissa Gueye est resté flou quant à son avenir.

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2019, Idrissa Gueye n’a pas réussi à totalement convaincre tous les observateurs et encore moins Leonardo le directeur sportif du PSG. Le dirigeant brésilien ne serait pas contre le fait de vendre l’international sénégalais. Et alors que le joueur est resté mystérieux quant à son avenir il y a quelques jours, on peut s’interroger sur son avenir à court terme.

Gueye en Angleterre ?

« Est-ce que je serai à Paris après le mercato ? On verra bien », a déclaré Gueye qui n’était plus considéré comme un titulaire par Thomas Tuchel ces derniers mois. Le changement d’entraîneur pourrait changer les choses, mais Gueye qui dispose encore d’une belle cote en Angleterre pourrait se laisser tenter par un retour en Premier League s’il estime que le PSG ne compte plus du tout sur lui.