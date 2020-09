Les dirigeants de l’OL rêvent de faire revenir Karim Benzema avant la fin de sa carrière.

Si du côté de l’OL, ce sont les départs qui s’enchaînent actuellement sur le marché des transferts, Juninho reste confiant en vue de l’avenir. Si Lyon va peu recruter cet été, étant donné que le club ne jouera pas de compétition européenne, le directeur sportif brésilien, espère bien pouvoir recruter des joueurs de classe internationale dès l’été prochain.

Benzema termine à l’OL ?

Juninho est très ambitieux en ce qui concerne le futur de l’OL. Et l’ancien milieu de terrain a un rêve : faire revenir Karim Benzema dans son club de cœur. Juninho a récemment expliqué sur RMC qu’il ferait tout pour que l’actuel joueur de Zinedine Zidane vienne terminer sa carrière à l’OL : « C’est notre rêve que Karim termine chez nous. Mais aujourd’hui il est encore très performant. C’est le rêve de tout le monde ici, qu’il revienne chez nous pour faire peut-être 2 saisons, de jouer la Ligue des Champions, d’être un leader, d’apporter toute son expérience. Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. Il va falloir un effort. On ne peut pas payer le salaire qu’il a à Madrid. On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table. Il y a du respect entre lui et moi, on a joué ensemble. C’est un talent incroyable. C’est un rêve pour nous ».