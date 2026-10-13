PSG : Akliouche marque enfin, la concurrence devient plus difficile à trancher

Maghnes Akliouche a inscrit son premier but avec le PSG contre Le Mans. Son action apporte une réponse concrète dans une attaque où les places sont chères. Pour Luis Enrique, l’enjeu consiste maintenant à savoir si cette performance mérite davantage qu’une titularisation de rotation.

Akliouche avait besoin de ce premier but. Samedi, lors de la victoire parisienne contre Le Mans (3-1), l’ancien Monégasque a enfin débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs. À la 68e minute, servi par Warren Zaïre-Emery, il a progressé balle au pied avant de conclure d’une frappe puissante. Une action qui a donné de l’air au PSG après une rencontre longtemps inconfortable.

L’intérêt dépasse le soulagement personnel. Dans un onze largement remanié, Akliouche a apporté une contribution visible au résultat. Ce type de soirée peut peser dans les choix suivants, même si elle ne suffit pas à installer une nouvelle hiérarchie.

Une réponse dans un onze qui cherchait ses repères

Luis Enrique avait notamment laissé Fabián Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sur le banc au coup d’envoi. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes étaient, eux, ménagés. Akliouche disposait donc d’une occasion de montrer ce qu’il pouvait apporter dans une configuration différente de celle des grands rendez-vous.

Il n’a pas seulement participé au troisième but parisien. En première période, sa tentative de la tête avait déjà obligé Nicolas Kocik à une intervention difficile. Ce sont des éléments concrets pour juger sa rencontre, au-delà de la seule ligne ajoutée à ses statistiques.

Il faut toutefois conserver le contexte : Paris a retrouvé davantage de maîtrise après les changements. À la 59e minute, quatre entrants ont rejoint la pelouse, alors que Le Mans venait d’égaliser. Akliouche a ensuite profité d’un environnement collectif plus favorable pour conclure.

Luis Enrique doit récompenser sans figer les places

C’est précisément ce qui rend le choix intéressant. Le Français peut-il reproduire cette efficacité au milieu des cadres, face à une opposition plus forte ? Sa soirée contre Le Mans donne une raison de poursuivre l’expérience, sans apporter encore une réponse définitive.

Pour Luis Enrique, la concurrence devient plus utile lorsque les joueurs qui démarrent les rencontres de rotation produisent eux aussi des actions décisives. Cela permet de répartir les minutes sans faire reposer toute l’efficacité sur les mêmes attaquants. À condition que les performances se répètent.

Akliouche n’a donc pas gagné une place permanente samedi. Il a gagné un argument. À l’approche du déplacement contre Manchester City, son entraîneur dispose d’une option supplémentaire capable de réclamer du temps de jeu par ce qu’elle vient de montrer, plutôt que par son seul potentiel.