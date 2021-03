Di Maria sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Divers courants s’affrontent au sujet de l’avenir de l’Argentin.

Le PSG est occupé par de nombreuses discussions pour l’avenir de plusieurs joueurs. Évidemment, Leonardo passe la majeure partie de son temps sur Neymar et sur Mbappé qui doivent absolument signer un nouveau contrat, mais d’autres joueurs pourraient également créer un mal de crane.

Il veut deux ans

C’est le cas de Di Maria. Le joueur sera en fin de contrat en juin et souhaite poursuivre son aventure avec le PSG. Mais il n’est plus tout jeune et demanderait encore un très gros contrat pour une prolongation de deux ans. C’est difficile de trancher, car le PSG doit surveiller sa masse salariale et espère attirer d’autres gros joueurs.