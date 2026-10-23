PSG : 3,3 millions versés, aucun transfert… ce que Paris a vraiment acheté

Mario Dorgeles n’a pas signé au PSG. Paris a pourtant déjà versé 3,3 millions d’euros à Braga pour obtenir une priorité sur un éventuel transfert de l’international ivoirien. L’opération, révélée dans les comptes du club portugais et rapportée en octobre 2026, bouscule le scénario habituel du mercato : le premier chèque sert ici à prendre une place dans la négociation, pas à faire venir le joueur.

Braga conserve l’intégralité des droits économiques et sportifs du footballeur. Ce point change toute la lecture du dossier. Paris n’a acheté ni une fraction de son contrat ni la certitude de le voir porter son maillot. Le club a payé pour disposer d’un droit de préférence si une vente se présente. Les modalités intégrales de cet accord n’étant pas publiques, impossible d’affirmer que les 3,3 millions seront déduits d’un futur prix ou récupérés si aucun transfert ne se réalise.

Le PSG aurait une priorité d'achat sur 🇨🇮 Mario Dorgeles !



Braga l'entraîne à la sauce Luis Enrique en le faisant jouer partout 😂



Il s'est fait remarquer au Danemark en étant un milieu mobile et disponible, qui organise son équipe via la qualité de son jeu de passe, du pied… https://t.co/93VJGBup0k pic.twitter.com/ZjgBJhFMGl — Data'Scout (@DataScout_) October 3, 2026

Une longueur d’avance qui se paie comptant

Pour un recruteur, attendre comporte un risque : celui de voir un joueur progresser, attirer plusieurs clubs et devenir beaucoup plus difficile à approcher. Le droit de préférence permet de se positionner avant cette concurrence. Il ne dispense cependant pas de négocier le reste de l’opération, ni d’obtenir l’accord du joueur.

Paris accepte donc de payer une possibilité. Ce n’est pas le même pari que celui d’un recrutement classique, avec un footballeur immédiatement disponible pour l’entraîneur. Dans ce dossier, le bénéfice sportif reste entièrement à construire. Le montant peut sembler modeste à l’échelle du PSG ; il rémunère néanmoins un avantage dont la valeur finale dépendra de l’usage que le club en fera.

Braga n’est pas un partenaire comme les autres

La proximité entre les deux clubs donne une autre dimension à cette transaction. QSI, propriétaire du PSG, détient également une participation minoritaire dans la société de Braga. Les derniers comptes rapportés dans la presse portugaise la situent à 29,6 %. Cela ne transforme pas Braga en filiale entièrement contrôlée par Paris, mais ce lien capitalistique mérite d’être distingué d’une simple bonne relation entre dirigeants.

Il serait tout aussi excessif d’en déduire une irrégularité. L’existence d’un actionnaire commun ne permet pas, à elle seule, de juger la conformité d’une opération. Elle rend en revanche la transparence des conditions particulièrement importante : quelle exclusivité Paris obtient-il exactement, pour quelle durée et avec quelles contreparties ?

Le dossier Dorgeles montre un mercato qui commence bien avant les photos de signature. Les clubs ne se disputent plus seulement des joueurs : ils achètent aussi du temps, des priorités et des options. Pour mesurer la réussite de cette dépense parisienne, il faudra regarder ce qu’elle autorise réellement. Un droit sur une négociation n’est toujours pas un renfort sur le terrain.