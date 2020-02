Recruté libre de tout contrat, Jonathan Bamba vit probablement ses dernières heures sous le maillot lillois.

Libre de tout contrat, Jonathan Bamba a fait un choix intelligent. Rejoindre la prometteuse écurie du LOSC et ses talents prêts à éclater au grand jour. Choix judicieux puisque Bamba a explosé aux côtés de Nicolas Pepe, Jonathan Ikoné ou encore Zeki Celik. Conservé l’été dernier par le LOSC, malgré des offres, le voilà prêt à faire le grand saut.

L’heure de partir

A 23 ans, Jonathan Bamba semble mûr pour le grand saut vers l’étranger. Des clubs anglais et italiens sont déjà positionnés dans la perspective du prochain été. Et si le LOSC a dit non ces derniers mois aux différentes propositions, Luis Campos est désormais à l’écoute. Raisonnablement, le LOSC peut espérer une plus-value à 20 millions d’euros dans ce dossier.