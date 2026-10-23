PSG : les millions de QSI ne suffisent pas pour entrer dans le basket

Le PSG possède une marque mondiale et un actionnaire capable d’investir. Cela ne lui donne pas les clés du basket européen. Autour du projet de NBA Europe, le club doit composer avec des propriétaires qui fixent leur prix, une EuroLeague qui défend son pouvoir et une nouvelle compétition dont l’organisation reste à négocier. Le passage du football au parquet ne se résume pas à signer un chèque.

Les informations publiées le 6 octobre 2026 décrivent plusieurs pistes étudiées par QSI, dont un rapprochement avec le Paris Basketball. Selon les montants alors rapportés, les exigences de ses propriétaires auraient atteint environ 150 millions d’euros, face à une estimation du club située entre 50 et 80 millions. Ce sont des évaluations de presse, pas le prix d’une vente conclue. Le Paris Basketball se présente, lui, comme un club recherchant des investisseurs plutôt que comme un bien officiellement mis sur le marché.

Les propriétaires des clubs d'Euroligue ont rejeté en bloc la proposition de la NBA pour un rapprochement, estimant ses termes encore loin du compte ➡️ https://t.co/3ybKIkFlQ5 pic.twitter.com/0chxTSF7vD — L'Équipe (@lequipe) October 6, 2026

Acheter une équipe ne suffit pas à acheter sa destination

La différence entre une société sportive et une place dans une compétition devient ici décisive. Un nouvel actionnaire peut financer des joueurs, des installations ou une politique commerciale. Il ne décide pas seul du championnat européen auquel l’équipe participera, encore moins du cadre dans lequel les autres clubs accepteront de jouer.

Les propriétaires actionnaires de l’EuroLeague ont rejeté la proposition de rapprochement présentée par la NBA en octobre. Les échanges peuvent continuer, mais ce refus rappelle que le basket européen possède déjà ses intérêts, ses contrats et ses centres de décision. Pour le PSG, une marque puissante constitue une carte de visite. Elle ne remplace pas un accord avec ceux qui organisent la compétition.

Partir de zéro n’efface pas les obstacles

Créer une équipe serait une autre voie. Elle éviterait de devoir convaincre le propriétaire d’un club existant de céder son investissement. Elle obligerait en contrepartie à construire un effectif, une organisation et un public régulier, tout en sécurisant l’accès à une compétition attractive. L’audience du football ne devient pas automatiquement une billetterie de basket.

Le souvenir du PSG Racing Basket, présent de 1992 à 2000, fournit une histoire à raconter. Il ne dispense pas d’un projet sportif identifiable. Les amateurs de basket n’achèteront pas seulement un blason ; ils voudront connaître le niveau de l’équipe, ses adversaires et la cohérence de la nouvelle offre.

QSI se trouve ainsi devant une limite familière aux investisseurs sportifs : l’argent accélère un projet, mais ne règle pas toutes les questions de légitimité et de gouvernance. Le choix le plus coûteux n’est pas nécessairement le plus solide. Avant d’imaginer un PSG dominant sur les parquets, il faut encore savoir dans quelle maison il entrera — et qui en gardera les clés.