Avec les rumeurs de rachat du club, il n’est pas impossible qu’un grand ménage se prépare pour permettre la vente de l’OM.

Depuis une semaine, les rumeurs autour d’un rachat de l’OM par des fonds saoudiens prennent de plus en plus d’ampleur. Et avec le départ d’Andoni Zubizarreta, tout semble possible pour un club sur le point de basculer. En effet, parmi les théories évoquées, il y a celle d’une vente de l’OM et d’un grand ménage pour accélérer les choses.

McCourt sur le point de vendre ?

En virant Zubizarreta, Villas-Boas et Eyraud, Frank McCourt pourrait préparer le terrain et laisser le club aux mains d’un repreneur qui pourrait placer ses hommes. Une théorie qui expliquerait la soudaineté des décisions liées aux équipes en place. Si ce n’est pas ça, Frank McCourt va devoir s’expliquer et présenter ses intentions pour le club…