S’il refuse de discuter d’une prolongation de contrat, c’est bien parce que Kylian Mbappé prépare son transfert à moyen terme.

Kylian Mbappé va-t-il partir cet été ? C’est peu probable. Avec la crise du Coronavirus, le dossier a clairement pris du plomb dans l’aile. Et le PSG peut être serein quant à la présence de Mbappé la saison prochaine. En revanche, pour l’été 2021…

Zidane est là, Klopp aussi

Dans un an, Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. La situation sera idéale pour lui afin d’obtenir son transfert. Une opération qui serait sûrement dans les cartons, tant l’envie de Zinedine Zidane serait grande. Et si Zizou rate le coche, Jurgen Klopp ne sera pas loin de sauter sur l’occasion…