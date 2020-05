Chaudement courtisé à l’approche du mercato estival, Kylian Mbappé voit Zidane et Klopp sur ses talons. Mais l’attaquant du PSG a une préférence très nette.

Le PSG va lutter pour prolonger Kylian MBappé, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2022. Si le joueur cherche à ne pas resigner pour augmenter ses chances de transfert dans un an, les Qataris font le forcing et espèrent obtenir gain de cause. Car en coulisses, deux entraîneurs tentent de le faire partir du PSG : Zinedine Zidane et Jurgen Klopp.

Mbappé a une préférence

Zidane et Klopp sont sous le charme de Kylian Mbappé depuis un long moment. Et la star du PSG peut clairement envisager un transfert dans leur club respectif… Mais le champion du monde a une préférence évidence : Zinedine Zidane. Idole de sa jeunesse, il rêve de pouvoir jouer pour lui. D’autant plus dans le club de ses rêves…