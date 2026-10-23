OM : Papin contre Zarrak, une légende face au pouvoir des coulisses

Un Ballon d’Or sur le banc de la réserve ne garantit pas le dernier mot dans un club. Jean-Pierre Papin affirme qu’Ali Zarrak sapait son autorité lorsqu’il entraînait l’équipe de National 3 de l’OM. Son témoignage publié le 16 octobre 2026 relance un dossier qui dépasse leur conflit personnel : quelle place une institution donne-t-elle réellement à ses anciens héros lorsqu’elle leur confie un travail ?

Papin a quitté cette fonction en 2025. Dans son entretien, il décrit une période qu’il qualifie de harcèlement moral et dit avoir alerté Pablo Longoria à plusieurs reprises, sans obtenir les changements espérés. Ce sont ses accusations, pas les conclusions d’un tribunal. Zarrak a publié le même 16 octobre un message opposant le mensonge à une vérité qui finirait par arriver. Cette formule ne fournit ni une réponse détaillée aux faits racontés ni la preuve qu’ils seraient établis.

L’aura ne remplace pas une délégation claire

L’intérêt du dossier tient au décalage entre le prestige et la fonction. Papin reste une figure majeure de l’histoire marseillaise. Comme entraîneur, il devait pourtant disposer d’autre chose que du respect associé à son nom : une autorité définie, des interlocuteurs identifiés et une procédure permettant de trancher les désaccords.

La réserve occupe une position sensible. Elle prépare des joueurs pour le niveau professionnel, accompagne des trajectoires de formation et subit aussi les décisions prises pour l’équipe première. L’entraîneur n’y travaille pas seul. Mais si plusieurs responsables peuvent intervenir sur les mêmes choix sans hiérarchie comprise de tous, la présence d’une légende ne résout rien. Elle rend même le conflit plus visible lorsque chacun revendique ses prérogatives.

Le dossier réclame des faits, pas un concours de popularité

Papin évoque également une enquête extérieure qui, selon lui, n’aurait pas abouti. Sans rapport public permettant d’en examiner le contenu et les conclusions, on ne peut en faire la validation de son récit ni la démonstration inverse. Les faits précis, les responsabilités respectives et les réponses apportées à ses alertes demeurent les éléments à éclaircir.

L’adhésion du public à l’ancien buteur ne suffit pas à juger son contradicteur. Elle n’autorise pas davantage à réduire son témoignage à une susceptibilité d’ex-star. Un club peut reconnaître le prestige d’un ancien joueur tout en examinant sérieusement ce qu’il décrit de son expérience de salarié et d’entraîneur.

La question posée à l’OM est donc plus exigeante qu’un choix de camp. Recruter un grand nom pour transmettre une culture suppose de lui confier un périmètre de travail réel, puis d’assumer les arbitrages quand ce périmètre est contesté. Sinon, l’institution récolte l’image de la légende au moment de son retour et lui laisse le poids du conflit au moment de son départ.