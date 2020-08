L’entraîneur de l’OM veut recruter un attaquant cet été, mais pas à n’importe quelles conditions.

A la recherche d’un attaquant lors de cette intersaison, l’OM et son entraîneur, André Villas-Boas, vont prendre le temps d’étudier toutes leurs options et ne pas se précipiter. Le coach de l’OM n’est pas prêt à faire des folies et certainement pas à recruter un joueur dont le profil ne lui convient pas à 100%.

Un attaquant pour l’OM

Depuis le début de l’été, Villas-Boas a déjà recalé trois joueurs. Proposé à l’OM, M’Baye Niang, Islam Slimani et Max-Alain Gradel ont été refusés par l’entraîneur marseillais. AVB sait exactement quel type de joueur il veut recruter. Et ces trois joueurs ne rentrent pas dans ses critères.