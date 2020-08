Le latéral droit belge du PSG n’a jamais été un grand fan des méthodes de Thomas Tuchel.

Thomas Meunier a décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. L’international belge a rejoint le Borussia Dortmund. Et il ne regrette pas de ne plus être entraîné par Thomas Tuchel… Le latéral droit belge n’en pouvait plus des méthodes de son coach selon la presse spécialisée.

Meunier en avait marre !

Comme d’autres joueurs du vestiaire, Meunier n’a pas toujours compris les décisions de Tuchel au PSG. Et surtout, son interventionnisme pendant les matches l’agaçait fortement. C’est sans regret que Meunier a quitté Paris cet été. Et qu’il n’a même pas voulu terminer la saison de Ligue des Champions.