Le propriétaire de l’OM depuis 2016 ne vendra pas le club à perte.

Ces derniers jours, des rumeurs au sujet d’un rachat de l’OM ont circulé. Finalement, le club est toujours entre les mains de l’Américain Frank McCourt qui assure qu’il ne souhaite pas vendre le club dans un futur proche. Difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, McCourt n’est pas du genre à perdre de l’argent…

McCourt viste une plus-value !

Dans le passé, McCourt avait en effet acheté puis revendu les Dodgers. Achetée 430 millions de dollars, la franchise de MLB avait été revendue 2,15 milliards de dollars quelques années plus tard. Une donnée majeure qui ne doit pas être mise de côté selon plusieurs sources. McCourt n’a pas l’habitude de brader ses affaires et l’OM n’y échappera pas. L’homme d’affaires américain ne vendra l’OM que s’il peut réaliser une grosse plus-value et rentrer dans ses frais.