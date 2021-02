Sur les tablettes du PSG, Sergio Ramos va devoir se décider rapidement pour son avenir.

Alors qu’il vient d’être opéré du genou, Sergio Ramos espère faire son retour sur les terrains le plus rapidement possible. L’international espagnol va certainement profiter des prochaines semaines pour penser à son avenir. Le capitaine merengue arrive en fin de contrat et a reçu plusieurs offres.

Pérez veut une réponse !

Le PSG souhaite le recruter. Leonardo fait peur à Florentino Pérez. Lassé d’attendre, le président madrilène a fixé un ultimatum à son joueur. Sergio Ramos devra avoir pris une décision quant à son avenir fin mars. Après cette date, Madrid se retirera des négociations.