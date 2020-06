Le départ libre de Florian Thauvin en 2021 semble inéluctable.

Florian Thauvin n’aura plus qu’un an de contrat dans quelques jours. L’international français, qui avait retrouvé les terrains quelque temps seulement avant le confinement et la fin de la saison de Ligue 1 vient de connaître une saison compliquée.

Thauvin part libre dans un an ?

Sa valeur marchande a chuté et peu de clubs sont aujourd’hui prêts à recruter Thauvin. Le joueur va donc rester à Marseille l’an prochain. Si sportivement c’est une bonne nouvelle, c’est beaucoup plus compliqué en ce qui concerne l’aspect financier. Thauvin n’a pas prévu de prolonger son contrat en effet. Il se dirige donc vers un transfert libre dans un an. Un scénario catastrophe pour l’OM, déjà en difficulté financière et qui verrait l’un de ses meilleurs joueurs quitter le club pour 0 euro.