L’international français, Florian Thauvin pourrait aller au bout de son contrat.

Revenu de blessure quelques semaines avant l’interruption du championnat, Florian Thauvin a connu une saison presque blanche. L’international qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain n’a pas été prolongé par l’OM. Le club phocéen est dans une mauvaise situation financière et ne peut rien lui proposer pour l’instant.

Thauvin prêt à partir libre

Alors qu’un transfert lors de la prochaine intersaison est évoqué, Thauvin aurait un autre plan en tête. Le champion du monde 2018 n’écarterait pas la possibilité, en effet, d’aller au terme de son bail avec l’OM. Il aurait alors une saison entière pour se relancer et taper dans l’œil d’un club.