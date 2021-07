Le président de l’OM, Pablo Longoria, espère vendre Boubacar Kamara lors de ce mercato.

L’Olympique de Marseille aimerait réaliser un gros transfert grâce à la vente de Boubacar Kamara cet été. Le milieu de terrain avait une belle cote et était notamment courtisé par Chelsea et le Milan AC ces derniers mois. Mais ces deux clubs semblent avoir d’autres priorités et Pablo Longoria s’est montré inquiet en coulisse ces dernières semaines.

Kamara à l’Atalanta ?

Le président de l’OM espère en effet 25 millions d’euros grâce à cette vente. Un non-départ de Kamara aurait des conséquences financières importantes. Dans ce contexte, l’intérêt récent de l’Atalanta pour le joueur a redonné le sourire au président olympien. Le club italien étudierait en effet sérieusement la possibilité de passer à l’action pour le joueur.