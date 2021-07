Le Français Antoine Griezmann pourrait bien changer d’air lors de ce mercato estival.

Alors qu’il semble de plus en plus poussé vers la sortie par le Barça, Antoine Griezmann aurait déjà été approché plus ou moins directement par certains clubs. Au total, cinq clubs seraient sur le coup. En cas de départ Griezmann pourrait bien rejoindre la Premier League.

Retour à l’Atlético ?

En Angleterre, Chelsea, Manchester United et Manchester City sont cités comme des destinations potentielles pour le champion du monde français. Mais Griezmann pourrait aussi rejoindre Paris selon la presse espagnole. Ou faire son retour à l’Atlético de Madrid. Affaire à suivre…