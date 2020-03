Les dirigeants de l’Olympique de Marseille préparent déjà le prochain mercato.

L’Olympique de Marseille, qui va retrouver la Ligue des Champions l’an prochain, prépare actuellement son prochain mercato. Le club phocéen va devoir se renforcer, tout en équilibrant ses comptes.

Sanson, Germain et Mitroglou vendus ?

Les dirigeants phocéens comptent notamment sur trois ventes pour faire revenir les finances du club dans le vert et s’offrir de nouveaux joueurs. Morgan Sanson pourrait rapporter très gros alors qu’il est courtisé en Angleterre et son départ ne semble plus faire de doute en interne. Valère Germain, lui, ne sera pas retenu à un an de la fin de son contrat. Enfin, l’OM espère trouver une porte de sortie à Kostas Mitroglou qui reviendra de son prêt au PSV.