L’Olympique de Marseille va vendre plusieurs joueurs lors de cette intersaison.

Du côté de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif du club est déjà au travail. Son objectif est clair : renflouer les caisses du club et recruter malin, en concertation avec André Villas-Boas. L’OM va connaître des départs, c’est une certitude. Deux semblent obligatoires dans l’esprit des dirigeants phocéens. Kostas Mitroglou, qui n’entre pas dans les plans du club et Morgan Sanson qui a une très grosse cote sur le marché des transferts doivent partir cet été.

Mitroglou poussé dehors

Mais l’OM pourrait aussi perdre quatre autres joueurs si des belles offres tombent. Maxime Lopez, Duje Caleta-Car, Bouna Sarr et surtout Boubacar Kamara ont une belle cote sur le marché. L’OM ne pourra pas se permettre de les retenir à n’importe quel prix. Enfin, dans les coulisses du club on assure également que s’il reçoit une belle offre, Florian Thauvin ne sera pas non plus bloqué compte tenu de sa situation contractuelle. Valère Germain et Kevin Strootman sont dans la même situation.