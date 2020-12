L’attaquant de l’OM a une reçu une très grosse offre financière.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’OM, Florian Thauvin va devoir prendre une décision en ce qui concerne son avenir lors des prochains mois. En plus d’une proposition de l’OM, le champion du monde français a reçu des offres du Milan AC et du FC Séville en Europe. Et une autre d’Al Aïn des Emirats.

Offre des Emirats…

Le club émiratis n’a aucun challenge sportif à offrir au joueur de l’OM, mais un très gros contrat en revanche. Certaines sources évoquent une offre complètement folle pour l’ancien joueur de Bastia qui va devoir faire un choix entre le sportif et le financier.