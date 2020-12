Le très important salaire de Paul Pogba pourrait être un problème pour le PSG et il vaut mieux ne pas bouger.

Le PSG est bien intéressé par Paul Pogba qui a l’intention de quitter Manchester United le plus rapidement possible. Le champion du monde partira sans doute en juin et pourrait être une belle affaire financière puisqu’il ne lui restera alors qu’un an de contrat.

Trop gros salaire

Mais même à un tarif raisonnable, ce ne sera pas forcément un bon coup. Le problème pourrait être le salaire de Pogba qui demande 18 millions d’euros par an. Le PSG a d’autres gros coups en tête et doit surveiller sa masse salariale. Offrir un tel salaire à Pogba pourrait être un problème.