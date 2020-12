Les dirigeants de Manchester United auraient des exigences folles pour Paul Pogba.

L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, s’est montré très clair il y a quelques jours au sujet de son joueur, Paul Pogba. Selon Raiola, Pogba va quitter Manchester United dans un avenir très proche. Des discussions seraient déjà en cours avec la Juventus, notamment, selon la presse anglaise.

Dybala plus une somme d’argent !

Et Manchester United est très gourmand pour son international français. La presse britannique assure que les Red Devils réclament 30 millions d’euros plus Paulo Dybala pour lâcher Pogba. Un total qui semble tout simplement déraisonnable et qui devrait faire réfléchir les dirigeants turinois. Et peut-être ouvrir la porte au PSG, très intéressé également à l’idée de recruter le champion du monde français.