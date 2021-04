Le coach de l’OM pense que Florian Thauvin va prolonger son contrat.

En fin de contrat du côté de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Mais alors que le joueur semblait exclure une prolongation de contrat, il aurait changé d’avis ces dernières semaines. Thauvin serait sous le charme de la méthode Sampaoli et étudierait sérieusement la possibilité de rester désormais.

Thauvin va prolonger ?

Un scénario auquel croit de plus en plus Jorge Sampaoli d’ailleurs. Selon la presse locale, le coach marseillais est convaincu que son champion du monde va rester cet été et prolonger son contrat. Il prépare la saison prochaine en pensant à lui.