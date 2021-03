L’OM n’a pas dit son dernier mot en ce qui concerne la prolongation de contrat de Florian Thauvin.

Alors que l’OM espère encore convaincre Florian Thauvin de prolonger son contrat, Pablo Longoria sait que cela sera compliqué. Mais le président de l’OM a encore de l’espoir. Il faut dire que si l’OM doit faire face à la concurrence de plusieurs clubs, les Phocéens semblent mieux placer qu’il y a quelques semaines.

L’OM mieux placé…

En effet, si le Milan AC avait une longueur d’avance dans l’esprit du joueur il y a encore quelques semaines, le club lombard n’aurait pas réussi à convaincre Thauvin d’un point de vue financier et semble avoir mis de côté cette piste ces derniers temps. Quant au FC Séville, Thauvin, ne serait pas forcément convaincu d’un point de vue sportif. D’autant plus que l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait marquer le début d’un nouveau cycle ambitieux à Marseille et que les méthodes du coach argentin ont visiblement plu à Thauvin depuis qu’il est arrivé au club. Enfin, en ce qui concerne Leicester, le joueur, marqué par son expérience ratée en Premier League ne souhaite pas retourner en Angleterre.