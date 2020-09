Les deux hommes forts de l’OM ne sont pas d’accord pour un recrutement.

Arrivé récemment à l’OM, au poste de « Head of Football », Pablo Longoria doit mener à bien sa mission tout en travaillant main dans la main avec André Villas-boas. Conjuguer les deux peut parfois être difficile. Il faut dire que le coach portugais veut la meilleure équipe possible et donc des renforts alors que l’OM est dans une situation financière compliquée.

El Bilal Touré à l’OM ?

Et les deux hommes viennent de connaître leur premier accroc selon la presse spécialisée. FootMercato assure en effet que Longoria apprécie énormément l’attaquant de Reims El Bilal Touré. Le joueur de 18 ans pourrait être l’attaquant recherché par l’OM lors de ce mercato. Mais cette piste n’intéresserait pas du tout Villas-Boas qui souhaiterait recruter un joueur d’un autre calibre.