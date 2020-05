L’intérêt de Leonardo pour Ousmane Dembélé a relancé les rumeurs au sujet de Neymar.

Et si le FC Barcelone avait enfin trouver une solution pour rendre possible le retour de Neymar au club cet été ? Alors que les finances du club sont toujours dans la même situation, Ousmane Dembélé serait à nouveau sur les tablettes de Leonardo du côté de la capitale française. Il n’en fallait pas plus au Barça pour réactiver ses plans pour Neymar.

Neymar contre Dembélé ?

L’idée des dirigeants catalans est toujours de boucler le retour du Brésilien grâce à certains de ses joueurs. Et Ousmane Dembélé est clairement un joueur que le FC Barcelone n’hésitera pas à céder aux Franciliens si cela leur permet de récupérer Neymar en échange. Le feuilleton de l’été pour la troisième année de suite ?