Le directeur sportif de l’OM a les idées claires en ce qui concerne le futur à court terme du club.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Pablo Longoria est en train de mettre son projet en place. Et alors que le club phocéen vit déjà un mercato hivernal assez agité, l’été prochain pourrait être synonyme de révolution et de nouveau cycle.

Longoria se prépare

Sanson, Caleta-Car, Kamara, Thauvin, Germain, Mitroglou… Cet hiver ou l’été prochain, de nombreux joueurs vont quitter l’OM. Le moment idéal pour Longoria pour reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. Avec des comptes rééquilibrés grâce à des belles ventes et le départ de salaires importants. Et un nouvel entraîneur ? Si Longoria apprécie André Villas-Boas, il ne fera pas n’importe quoi pour le retenir selon plusieurs sources…