La star du FC Barcelone pourrait accepter de rester au club si toutes les conditions sont remplies.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi a de plus en plus de chances de quitter le club barcelonais en fin de saison, libre. Mais la star argentine pourrait aussi choisir de rester en Catalogne. A quelques conditions bien précises…

Laporta doit être élu

Messi souhaite tout d’abord que Joan Laporta soit prochainement élu au poste de président du club. Si ce n’est pas le cas, il quittera le club. Et même si Laporta arrive à la tête du club, Messi aurait des exigences très précises. Pour résumer, Messi voudrait être consulté en ce qui concerne l’effectif barcelonais et surtout les prochains recrutements du club. Messi aurait une idée bien précise des joueurs qu’il souhaite voir débarquer au Barça l’été prochain. Et il ne restera pas s’il estime que le Barça n’est pas en mesure de se renforcer de façon significative.