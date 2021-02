Le directeur sportif de l’OM souhaite recruter Amine Adli lors du prochain mercato.

Sur les tablettes de l’OM cet hiver, le milieu de terrain de Toulouse, Amine Adli n’a pas pu rejoindre le club phocéen lors de ce mercato. Le joueur a été bloqué par ses dirigeants qui demandaient 15 millions d’euros à l’OM. Une somme trop importante que Longoria compte bien faire baisser l’été prochain.

Adli recruté cet été ?

Le joueur n’aura plus qu’un an de contrat et Toulouse sera moins en position de force. Longoria compte en profiter. Une chose est sûre, le directeur sportif de l’OM ne souhaite pas passer à côté de cette piste. Adli est en effet considéré comme un très grand espoir par Longoria.