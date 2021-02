Les dirigeants du club barcelonais ont très peur de perdre Lionel Messi en fin de saison.

Lionel Messi n’a plus que quelques mois de contrat ! Dans quelques semaines, l’Argentin pourrait bien rejoindre une nouvelle formation et quitter le Barça, son club de toujours, libre. Actuellement en coulisse, une véritable bataille est en train de se jouer.

Ou jouera Messi ?

Le club de la capitale française en fait évidemment partie et représente la plus grande menace pour le Barça. Mais les Catalans, qui n’ont pas perdu espoir de convaincre leur star de prolonger font également attention à deux autres clubs. Manchester City, le club de Pep Guardiola et l’Inter Miami de David Beckham en MLS inquiètent également les dirigeants catalans. Les prochaines semaines vont être décisives !