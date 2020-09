Le boss du secteur sportif de l’OM va avoir besoin de temps pour mettre en place son projet. Une utopie à l’OM ?

Récemment arrivé à l’OM au poste de Head of Football, Pablo Longoria vit un premier mercato compliqué. Le dirigeant espagnol, mis sous pression par André Villas-Boas, doit renforcer l’effectif marseillais. Problème, il n’a pas de moyen et aucune marge de manœuvre comme l’a récemment confié un proche à La Provence.

Le juger sur trois ans ?

Conscient qu’il devra vendre des joueurs, Longoria ne veut pas non plus trop affaiblir le groupe d’AVB. Dans le même temps, l’Espagnol doit mettre en place une politique de formation et préparer l’avenir. « Il ne faut pas le juger sur un an mais sur trois ans », confiait l’un de ses proches récemment. Problème, Longoria est à l’OM. Et peu de dirigeants ont eu trois ans pour obtenir des résultats avant lui…