Le président de l’OM partait de trop loin pour la prolongation de contrat de Florian Thauvin.

Florian Thauvin a décidé de quitter l’Olympique de Marseille. En fin de contrat, l’international français va rejoindre le Mexique où une nouvelle aventure l’attend. Pablo Longoria, président de l’OM depuis quelques semaines, a tout fait pour le retenir. Mais il partait de trop loin…

Thauvin voulait tourner la page

Thauvin n’avait pas été prolongé et le club avait laissé la porte ouverte aux autres clubs. Thauvin ne l’a jamais totalement digéré. Ces dernières semaines, l’arrivée de Jorge Sampaoli et la prise de pouvoir de Longoria auraient pu le faire changer d’avis. Mais le joueur estimait qu’il était arrivé au bout de son aventure avec le club phocéen et qu’il fallait tourner la page. Après 8 ans à l’OM. Et ça, Longoria ne pouvait rien y faire…