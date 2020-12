L’Olympique de Marseille veut récupérer un gros chèque pour le transfert de Kamara.

Resté à l’OM lors du dernier mercato, pour découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur, Boubacar Kamara pourrait se laisser tenter par un transfert en fin de saison. Le joueur n’aura plus qu’un an a de contrat et Marseille ne devrait pas le bloquer.

30 millions espérés

Plusieurs grands clubs européens, comme le Milan AC ou Chelsea suivent de près le joueur depuis plusieurs années. Et l’OM a clairement un plan en tête pour ce transfert. L’objectif des dirigeants marseillais est de combler une grosse partie du déficit structurel du club grâce à cette vente. Un transfert d’au moins 30 millions est espéré.