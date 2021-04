Le président merengue, Florentino Pérez, ne veut pas faire revenir CR7.

Très critique du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo penserait à un transfert pour l’été prochain. Mais alors que son agent, Jorge Mendes aurait pris contact avec plusieurs clubs, CR7 aurait été tout simplement recalé par Florentino Pérez.

Pérez dit non !

Même si le président merengue a pardonné au joueur son attitude du printemps 2018, il ne veut plus le voir porter le maillot de son club. A 36 ans, Cristiano Ronaldo ne représente plus l’avenir selon Pérez qui souhaite recruter des stars plus jeunes comme Mbappé ou Haaland. CR7 ne reviendra pas à Madrid.