Frank McCourt doit vendre l’OM pour que le club retrouver les sommets européens.

L’Olympique de Marseille est à nouveau dans une situation très compliquée. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club phocéen n’a pas les moyens de ses ambitions et devrait avoir une équipe moins forte que cette saison l’an prochain compte tenu de la situation financière du club. L’OM doit vendre pour 60 millions pour garder la tête hors de l’eau.

McCourt n’a plus de marge de manoeuvre

Les observateurs n’ont plus beaucoup d’espoirs. Ils estiment pour la plupart que seule une vente du club pourrait permettre à l’OM de se relever. Difficile de leur donner tort. Frank McCourt l’homme d’affaires américains a gaspillé son argent à son arrivée à la tête du club en 2016 et 2017. Il n’a plus de marge de manœuvre et l’OM doit désormais limiter la casse et vivoter. Dans ces conditions, les supporters de l’OM n’ont aucun espoir de voir leur club retrouver les sommets du football européen.