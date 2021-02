Pablo Longoria le directeur sportif de l’OM ne semble pas préparer une vente du club.

Depuis quelques jours, les rumeurs d’une vente de l’OM ont refait surface. Certains journalistes assurent qu’un accord entre Frank McCourt est imminent. D’autres spécialistes assurent en revanche qu’une vente n’est pas à l’ordre du jour. Et ils semblent avoir raison…

L’OM s’active pour le mercato…

Au sein de l’OM, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria travaillent comme s’ils allaient rester encore longtemps au club. Ni le président du club, ni le directeur sportif ne semblent être en train de préparer une vente du club. Et l’attitude, « agressive » de Longoria sur le marché des transferts cet hiver, et même actuellement en prévision de l’été laisse clairement penser que l’équipe dirigeant actuelle ne se prépare pas à passer la main.