Si la possibilité de voir un nouveau coach, de renom, débarquer au LOSC était dans l’air du temps, ce ne sera pas pour la saison prochaine.

Pendant quelques temps, une réflexion était en cours du côté du LOSC. Les dirigeants auraient en effet sondé le marché mais surtout imaginé l’arrivée d’une pointure sur le banc de touche. Objectif : Rehausser les ambitions du club et franchir encore un cap.

Galtier va rester

Mais plutôt que de brûler les étapes, et surtout certain que l’entraîneur en place peut encore aller plus loin, le LOSC va continuer de faire confiance à Christophe Galtier. Gerard Lopez a signifié à son entraîneur qu’il serait toujours en poste la saison prochaine, comme le prévoit son contrat et qu’il pouvait déjà préparer le recrutement avec Luis Campos. L’idée du grand nom est toujours dans un coin de la tête du board lillois mais pas pour tout de suite. La réussite du club est encore fraîche, ces Dogues ont encore le temps de grandir un peu.