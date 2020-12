Les réussites du LOSC sont à chaque fois des leçons pour les dirigeants de l’OM.

Décidemment, les supporters de l’OM vont vraiment finir par regretter le fait que leur club n’ait pas été vendu à Gérard Lopez, mais à Frank McCourt en 2016. Alors que l’OM collectionne les mauvais choix sur le mercato, Lille empile de son côté les réussite depuis que Lopez est à la tête du club et fait confiance à Luis Campos. Dernier exemple en date : le recrutement du turc Burak Yılmaz.

La comparaison Yılmaz-Benedetto fait mal

L’international turc n’était pas un inconnu du grand public. Au contraire. Véritable star en Turquie, le joueur s’est engagé, libre, à 35 ans au LOSC. Et depuis le début de saison, le joueur ne cesse d’impressionner. Son état d’esprit est irréprochable et ses qualités techniques ne sont plus à démontrer. Avec Burak Yılmaz Lille a encore tiré le bon numéro. Quand les supporters de l’OM doivent faire avec Dario Benedetto, acheté 14 millions d’euros, et qui a pour l’instant moins marquer que Kostas Mitroglou à l’OM. Ou encore avec Luis Henrique, prodige brésilien, recruté 9 millions d’euros cet été… et qui n’est finalement pas un avant-centre !