Si le PSG ne boucle pas rapidement le cas Di Maria, deux clubs italiens sont prêts à le signer dès janvier.

En fin de contrat dans quelques mois, Angel Di Maria négocie actuellement avec le PSG un nouveau bail. Mais les discussions commencent à trainer et certaines sources assurent que le club de la capitale et Leonardo jouent la montre. Di Maria est en effet un gros contrat pour Paris et Leonardo voudrait attendre encore un peu avant de définitivement s’engager avec l’Argentin qui va certainement signer le dernier contrat majeur de sa carrière.

Di Maria prêt à aller en Italie

Deux clubs italiens attendent patiemment et sont prêts à sauter sur l’occasion si le PSG met trop de temps à prolonger sa star. La Juventus et l’Inter Milan sont en effet sur le coup. Les deux formations de Serie A aimeraient enrôler l’ancien joueur de Manchester et du Real, qui n’exclut pas une fin de carrière en Italie si le PSG lui tourne finalement le dos.