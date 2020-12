Recruté l’été dernier par le FC Barcelone, Miralem Pjanic est dans une situation délicate.

Recrue surprise du dernier mercato, Miralem Pjanic vit un rêve éveillé depuis qu’il a signé au FC Barcelone. Mais le rêve semble avoir été de courte durée pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus. Échangé avec Arthur, Pjanic est très peu utilisé par le nouvel entraîneur, Ronald Koeman.

Mécontent et bientôt vendu ?

S’il n’a pas été choisi par Koeman, Pjanic pensait avoir sa chance. Mais tout ne se passe pas comme prévu… Et Pjanic se retrouve mécontent de sa situation. Il ne comprend pas les choix du coach et estime répondre à ses attentes quand il fait appel à lui. Des déclarations qui pourraient le condamner et ouvrir les portes d’un départ prématuré. Koeman n’est pas du genre à plaisanter…