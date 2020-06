L’entraîneur de l’OM devrait quitter le club l’été prochain.

Resté à l’OM cet été, malgré de nombreuses rumeurs, André Villas-Boas a refusé de prolonger son contrat. Cela veut dire qu’il sera libre dans un an. Et il n’y pas de doute quant à ses intentions : AVB quittera Marseille en 2021, après une deuxième saison.

Dernière saison pour AVB !

Le Portugais ne se voit pas entraîner encore très longtemps. Il aimerait prendre sa retraite en 2023. Et dans son plan de carrière, il souhaite réaliser un dernier objectif : aller entraîner au Brésil ou au Japon pour découvrir une autre culture. Jacques-Henri Eyraud est donc prévenu et peut déjà se mettre au travail : il devra trouver un nouveau coach dans un an.